Maresca sui calendari: “C’è poco da schierarsi. O ti adatti o non fai l’allenatore o il calciatore”

La Panchina d’Oro speciale è andata a Enzo Maresca, nel 2025 allenatore del Chelsea con cui ha vinto la Conference League e il Mondiale per Club

Dopo la consegna del premio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport sul tema sollevato dall’allenatore del Napoli, Antonio Conte, dei calendari sovraffollati di partite.

“Credo che hai poco da schierarti. O di adatti o non fai l’allenatore o il calciatore. Qualche settimana fa era uscito anche uno studio della Fifa che dicevano che le squadre con più infortuni erano il Psg e il Chelsea, guarda caso quelle che avevano giocato la finale del Mondiale per Club”