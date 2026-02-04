Malagò è fuori dal board del Cio, battuto di un voto ai supplementari da un cileno

Giovanni Malagò è fuori dal board del Comitato Olimpico Internazionale. L’ex presidente del Coni (e capo della Fondazione Milano Cortina 2026) non è stato eletto per un solo voto. Ha perso ai supplementari, una seconda votazione decisiva dopo il pareggio 48 a 48 della prima. È passato al suo posto il cileno Neven Ilic, grazie a un’astensione, scrive la Gazzetta dello Sport.

“Accetto con serenità l’esito del voto. Ho sempre considerato i ruoli internazionali come un servizio al movimento sportivo, non come un traguardo personale. Continuerò a lavorare con la stessa passione e lo stesso impegno di sempre, mettendo a disposizione esperienza, relazioni e senso delle istituzioni, come ho fatto in tutti questi anni. Oggi più che mai, la mia priorità resta una sola: contribuire al successo dei Giochi Invernali del 2026, un appuntamento storico per il nostro Paese e per l’intero movimento olimpico”,

Ilic è presidente dei Comitati Olimpici Panamericani. Malagò resterà comunque nel Cio, di cui è membro dal 2019.