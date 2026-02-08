Juan Jesus sbotta contro gli occasionali (li cita proprio): “Chi ama davvero questa maglia, non cerca colpevoli”
Probabile il riferimento ai commenti su Buongiorno. Il resto del post su Instagram recita: "Contro tutto e tutti! Questo gruppo merita ogni punto conquistato in campo, con tanto sacrificio e coraggio."
Al termine di Genoa–Napoli, Juan Jesus ha pubblicato su Instagram un post piuttosto polemico, scagliandosi contro chi cerca un colpevole a tutti i costi.
Lo sfogo di Juan Jesus
Si legge su Instagram:
“Contro tutto e tutti! Questo gruppo merita ogni punto conquistato in campo, con tanto sacrificio e coraggio. Chi ama davvero questa maglia non cerca colpevoli: stringe i denti e resta. Il resto è solo rumore ! (ai tifosi occasionali)”
Probabile il riferimento a Buongiorno, autore di due gravi errori nel corso del match contro il Genoa e bersagliato da commenti negativi. Tuttavia, a quasi 24 ore dalla partita, il tenore dei commenti è cambiato, passando a frasi più incoraggianti. Meglio così.