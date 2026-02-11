In Spagna gongolano per Fabregas in semifinale di Coppa Italia: “Ha battuto il suo maestro Conte”

“L’allievo supera il maestro“, la stampa spagnola gongola dopo il match di Coppa Italia tra Napoli e Como, vinto dalla squadra di Cesc Fabregas ai calci di rigore dopo l’1-1 nei tempi regolamentari.

Marca scrive:

Lo studente sembra aver preso la retta via dall’insegnante. Il Como ha sconfitto il Napoli, per accedere alle semifinali di Coppa Italia per la seconda volta nella sua storia. Solo nel 1985-86 era arrivato così lontano. Il match è cominciato in modo lento. Né il Napoli, che non aveva per infortunio De Bruyne, McTominay, Anguissa, Neres, Di Lorenzo e Gilmour, né il Como, senza Morata dall’inizio, hanno voluto correre rischi eccessivi. L’intrepido Vergara ha guidato l’attacco degli azzurri. Conte e Fabregas hanno poi apportato modifiche durante la gara, ma il match faticava a decollare. I rigori sbagliati da Lukaku e Lobotka hanno portato alla sentenza definitiva. L’allievo Cesc ha battuto il maestro Conte: il Como torna in semifinale di Coppa Italia 40 anni dopo.