Il Napoli appeso a McTominay. Si deciderà oggi, lo scozzese svolgerà l’intera seduta in gruppo e poi si capirà.

Ne scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina:

Sarà ovviamente la prova di oggi – farà tutto l’allenamento in gruppo – nel corso della rifinitura a smaltire i dubbi residui e restituire al Napoli un vero e proprio pilastro. La presenza dello scozzese è determinante. È il trascinatore degli azzurri: ha dimostrato di saper fare la differenza anche da centrale in mediana accanto a Lobotka. È già in doppia cifra (sei gol in campionato e quattro in Champions League) e non intende fermarsi adesso. L’obiettivo è stupire ancora con l’azzurro che ormai è diventato quasi una seconda pelle. Il rientro di McTominay ovviamente determina un vero e proprio effetto a catena. Elmas lascia il centrocampo – dove ha fatto benissimo soprattutto col Como – e torna nel tridente offensivo accanto a Vergara diventato ormai una certezza. L’intesa con Hojlund sta crescendo e rappresenta un punto di forza di un Napoli, pronto a sfruttare la settimana tipo per recuperare giocatori e migliorare la classifica.