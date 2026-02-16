Il Guardian su Inter-Juve: “Bastoni poteva essere tranquillamente espulso per aver condizionato l’arbitro”

L’Inter ha vinto 3-2 contro la Juve, ma ad oscurare il match sono state le polemiche per il cartellino rosso a Pierre Kalulu e la successiva esultanza di Alessandro Bastoni, che non aveva subito alcun fallo.

Il Guardian scrive:

All’intervallo della partita, Comolli è stato separato dall’arbitro, Federico La Penna. Il dirigente della Juve stava urlando contro il direttore di gara mentre le squadre si dirigevano nel tunnel, ma anche Spalletti sembrava rendersi conto che le cose stavano degenerando in una brutta direzione. Pochi istanti prima, La Penna aveva espulso Kalulu, mostrando al difensore un secondo cartellino giallo per un fallo su Alessandro Bastoni. Sembrava da subito una decisione sbagliata. Kalulu, tuttavia, aveva teso un braccio verso il suo avversario. Un contatto c’era stato, anche se certamente non sufficiente da causare la caduta di Bastoni nel modo in cui l’ha fatto, trascinando il piede a mezz’aria per far sembrare che era stato violentemente colpito. Bastoni avrebbe potuto facilmente guadagnarsi un secondo cartellino giallo, sia per la simulazione, sia per il tentativo di manipolare una decisione. Invece, ha esultato quando Kalulu è stato espulso. Il francese ha fatto appello disperatamente a un intervento Var, ma per regolamento l’arbitro non poteva andare a rivedere (era un fallo da ammonizione, non da espulsione, anche se era il secondo giallo). Questo cambierà presto.

A gennaio, l’organo legislativo del calcio, Ifab, ha sostenuto la proposta di consentire il controllo delle decisioni sui secondi cartellini gialli e sui calci d’angolo. Questi emendamenti saranno implementati per la Coppa del Mondo di questa estate – troppo tardi per la Juventus. L’uso del Var è stato un argomento caldo in Italia. Una settimana prima, Daniele De Rossi ha protestato per il rigore assegnato al Napoli, che è costato il pareggio per il suo Genoa.

Sulla partita, il quotidiano britannico ha scritto:

La Juventus ha controllato il gioco meglio dell’Inter quando erano 11 vs 11. Ma l’Inter è passato in vantaggio con un autogol di Andrea Cambiaso; lo stesso giocatore che ha pareggiato dopo 10 minuti. Solo quando i nerazzurri hanno messo in campo Francesco Pio Esposito a poco meno di mezz’ora dalla fine, hanno iniziato davvero a minacciare l’area bianconera. Una Juventus esausta avrebbe potuto cedere, ma Locatelli è riuscito a segnare il 2-2; la sua serata, tuttavia, si è conclusa quando si è lanciato per cercare di fermare un tiro di Piotr Zielinski al 90esimo, ma non è riuscito ad arrivarci.