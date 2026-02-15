Espulsione di Kalulu inventata (era Bastoni da espellere): Spalletti, Comolli, Chiellini contro l’arbitro La Penna: “Non esiste”
A San Siro è andato in scena uno dei dieci furti del secolo del calcio italiano. La rabbia juventina negli spogliatoi
Incredibile a Milano. Un furto come in Italia non si vedeva da anni. Espulsione di Kalulu del tutto inventata. Bastoni simula un calcio che non esiste. Fa un volo di metri, La Penna espelle Kalulu (secondo giallo) che non lo aveva proprio toccato. Andava espulso Bastoni (già ammonito) per simulazione.
Su Tiktok e Instagram video con Spalletti, Chiellini e Comolli che – presumibilmente tra primo e secondo tempo – ripetono all’arbitro La Penna: “Non esiste”.
