Napoli, ancora irrisolto il mistero Anguissa: Gilmour recupererà prima di lui
CorSport: per sabato tenteranno il recupero Politano, Rrahmani, Milinkovic-Savic e Mazzocchi. Conte potrebbe avere più scelte rispetto al match con la Fiorentina.
Il Napoli sabato alle 18 affronterà il Genoa in campionato. Antonio Conte dovrebbe riuscire ad avere una panchina leggermente più lunga rispetto al match contro la Fiorentina. Continua l’incognita legata all’infortunio di Anguissa; per il camerunense ci vorrà ancora un po’, addirittura Billy Gilmour, operatosi di pubalgia a dicembre, dovrebbe recuperare prima.
Scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport:
Per sabato tenteranno il recupero Politano, Rrahmani, Milinkovic-Savic e Mazzocchi. Si vedrà. Il prossimo focus sarà su Gilmour: l’iter procede. Ce ne vorrà, di più, di tempo per accogliere di nuovo in gruppo Anguissa, così come De Bruyne, il cui rientro è previsto da marzo in poi, e Neres. Rosa comunque corta, ma Conte per sabato potrebbe avere più soluzioni e un ventaglio di scelte leggermente più ampio rispetto al solito grazie al mercato.