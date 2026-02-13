Gattuso a Napoli per la cena Italia, ha aggiunto un posto a tavola: Vergara

Il ct della Nazionale stasera a Napoli per una cena al Parker’s con i calciatori del Napoli in orbita Nazionale e ha aggiunto anche Vergara.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

La cena per farli conoscere andrà in scena stasera all’Hotel Parker, a pochi metri da casa Conte, insieme con altri ragazzi del gruppo. Il ct Rino Gattuso arriverà oggi in città dopo le tappe di Milano e Roma, e in serata incontrerà i calciatori del Napoli che sono già nel giro della Nazionale più uno: Antonio Vergara. L’uomo del momento vivrà un altro momento indimenticabile: il ct ha invitato anche lui oltre a Meret, Buongiorno, Spinazzola, Politano e Di Lorenzo, in questo momento fuori per infortunio ma pur sempre una colonna dell’Italia che dovrà inseguire il Mondiale attraverso i playoff. Cinque più uno, insomma. Una sorpresa, certo, ma anche il modo di confermare quello che era parso già chiaro nelle ultime settimane: Vergara, tre gol e un rigore conquistato nelle ultime quattro partite tra Champions, campionato e Coppa Italia, è sotto osservazione in vista dei playoff e del futuro.

