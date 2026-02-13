Garcia: “De Bruyne speriamo che rientri a marzo ma una cosa è guarire e un’altra è essere in forma”

Il ct del Belgio: "Adesso abbiamo quindici infortunati in Nazionale. Lukaku ha bisogno di un po' di tempo, lo sapevamo. Ma sono certo che torni alla sua miglior condizione"

Garcia: “De Bruyne speriamo che rientri a marzo ma una cosa è rientrare e un’altra è essere in forma”

Al sorteggio Nations League (dove è capitato con l’Italia oltre alla Turchia e alla Francia) c’era ovviamente anche Rudi Garcia ct del Belgio che ha rilasciato qualche dichiarazione ripresa dal giornale belga on line Dh Les Sports.

Garcia parla anche di De Bruyne e Lukaku. Che però non sono i soli nazionali belgi a essere infortunati. Quindi ci si infortuna anche in altre squadre? È questo l’inquietate interrogativo che aleggia sulle nostre teste.

Scrive il giornale belga:

È impossibile non associare la Nazionale belga agli infortuni nelle ultime settimane. Kevin De Bruyne, Arthur Theate, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard, Matz Sels, Malick Fofana, Zeno Debast, Jeremy Doku, Youri Tielemans, Thomas Meunier e Alexis Saelemaekers, tra gli altri, sono attualmente indisponibili mentre Romelu Lukaku è tornato alla competizione solo alla fine di gennaio.

Rudi Garcia sembrava infastidito dalla situazione. “Fortunatamente non dobbiamo partire ora per il Mondiale perché abbiamo 15 infortunati e spero che si fermi”, ha ammesso prima di ricordare: “L’obiettivo è il Mondiale.”

A marzo, il Belgio affronterà il Messico e gli Stati Uniti durante uno stage negli Usa. Molti saranno gli assenti. “Dobbiamo essere in grado di recuperare tutti per questa estate. Charles De Ketelaere è stato operato questo giovedì e Arthur Theate sarà operato venerdì, entrambi al menisco. Se alcuni giocatori non sono pronti per lo stage, sarà interessante vedere gli altri al lavoro”

Poi parla di Lukaku e di De Bruyne:

“Romelu Lukaku ha giocato per qualche minuto e poi ha avuto di nuovo problemi. Ha bisogno di un po’ di tempo. Lo sapevamo in anticipo, con un simile infortunio. Sono convinto che troverà la sua migliore condizione. Ha tempo per questo, anche se marzo si avvicina. Kevin De Bruyne sta lavorando individualmente e speriamo che torni a marzo. Dovrebbe essere possibile, ma c’è una differenza tra essere guariti ed essere in forma.”