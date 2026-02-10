Frank Ilett tifoso dello United: “taglierò i capelli quando vinceremo cinque partite di fila”. Sono passati 493 giorni

Andrà dal barbiere se stasera lo United batterà il West Ham. Carrick: "Conosco la vicenda, me ne hanno parlato i miei figli". Il suo ultimo taglio risale all’ottobre 2024, Carrick è il quinto allenatore da allora.

Ma chi è questo Frank Ilett citato nel titolo?

Ilett ha attirato l’attenzione sui social dopo aver dichiarato che non si sarebbe tagliato i capelli finché lo United non avesse vinto cinque partite consecutive. Conosciuto online come “The United Strand”, Ilett potrebbe finalmente recarsi dal parrucchiere questa sera se i Red Devils batteranno il West Ham in Premier League, completando la sua attesa di quasi 500 giorni. Dall’arrivo di Carrick, il Manchester ne ha vinte quattro di fila e stasera giocherà in casa del West Ham.

Racconta il Telegraph:

“Il suo ultimo taglio risale al pareggio 0-0 contro l’Aston Villa nell’ottobre 2024. Da allora, Carrick è il quinto allenatore a guidare la squadra.

Parlando di tempismo… l’ultimo taglio “fai-da-te” di Ilett risale agli ultimi tempi di Erik ten Hag. Da lì, la “camicia di forza tattica” di Ruben Amorim lo ha fatto impazzire più che tagliare i capelli. Fino alla vittoria 2-0 sul Tottenham di sabato, il miglior risultato consecutivo che lo United riusciva a ottenere era di tre vittorie di fila“.

Frank Ilett began his no haircut challenge while Manchester United were still under Erik ten Hag – can Michael Carrick see it finish? 👀 pic.twitter.com/X5qgnt5ka3 — Sky Sports (@SkySports) February 10, 2026

Ilett taglierà i suoi capelli?

Nonostante la sfida abbia suscitato divertimento tra i tifosi avversari, Ilett nega di averne tratto un profitto finanziario significativo. Intervistato dal Sun, ha detto:

“Non sono assolutamente il milionario che alcuni pensano. Si parla molto di guadagnare milioni, ma non è così. Non è così remunerativo come alcuni credono, e non è per questo che ho iniziato.”

Ecco cosa racconta, invece, il Daily Mail:

“Il suo famoso afro lo ha accompagnato anche durante collaborazioni con Paddy Power e la creazione di un’attività e-commerce. Ora Ilett collabora con Argos, che gli fornirà prodotti per capelli qualora lo United vincesse contro il West Ham, permettendogli finalmente il taglio.

L’inglese, originario di Oxford ma residente in Spagna, trasmetterà in diretta la partita dal London Stadium e, se vincerà, donerà i capelli alla Little Princess Trust, associazione britannica che realizza parrucche per bambini che hanno perso i capelli a causa di malattia”.

Ha dichiarato il tifoso:

“Sto anche raccogliendo fondi per loro, finora abbiamo raccolto circa £6.000. È una grande associazione, con persone fantastiche. I miei capelli misurano 25 cm, abbastanza lunghi per poterli donare.”

Da quando ha iniziato la sfida il 5 ottobre 2024, Ilett ha superato 1,5 milioni di follower sui social, anche se non tutti seguono con interesse la vicenda. Il tecnico del Manchester United Michael Carrick ha commentato:

“Sono a conoscenza della sfida, anche grazie ai miei figli. Sicuramente non influirà sulle discussioni tattiche della squadra, ma capisco cosa sta succedendo e mi fa sorridere.”