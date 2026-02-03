Di Lorenzo, stop da 40 a 60 giorni ma conoscendo la tenacia del capitano…

La Gazzetta lascia immaginare che Di Lorenzo potrebbe rientrare anche prima. Di certo la diagnosi è stata confortante e il club non si è mosso sul mercato.

Di Lorenzo, lo stop da 40 a 60 giorni ma conoscendo la tenacia del capitano…

C’è speranza di recuperare Di Lorenzo anche in quaranta giorni. La sensazione è nell’aria e ne scrive anche la Gazzetta. Bisogna capire come reagirà il ginocchio del capitano rinfrancato dalla diagnosi definitiva: distorsione di secondo grado e non rottura del crociato. Come ama scrivere il Napoli nei suoi comunicati medici, “è cominciato l’iter riabilitativo”.

Scrive la Gazzetta dello Sport:

Il consulto a Roma di ieri ha confermato ciò che si era visto dagli esami. Si procederà con la terapia conservativa per recuperare dalla distorsione di

secondo grado al ginocchio sinistro. I tempi di recupero vanno dai quaranta ai sessanta giorni, ma conoscendo la tenacia del capitano, a Napoli sono tutti convinti di rivederlo in campo prima. Gattuso seguirà con attenzione l’evolversi del recupero del difensore azzurro, sperando di poterlo avere a disposizione per i playoff mondiali. Nessun rischio, per carità. Però, dopo giorni di grande apprensione, da ieri si respira un filo di fiducia in più nell’ambiente azzurro.

Scrive il Corriere dello Sport:

Conoscendolo, giocherebbe già domani ma ovviamente dovrà aspettare: l’iter riabilitativo classico, in questi casi, oscilla tra le sei e le otto settimane, e ciò signi ca che in un mese e mezzo circa Di Lorenzo tornerà in campo. Un sospiro di sollievo in nito per lui, il Napoli e anche la Nazionale,

impegnata a inseguire il Mondiale.