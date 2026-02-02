Di Lorenzo a Villa Stuart per un’ora. È andato via sollevato, con la certezza che non dovrà operarsi
Repubblica riporta l'esito del nuovo consulto, distorsione di secondo grado al ginocchio, senza interessamento del legamento crociato, domani comincerà le terapie
Di Lorenzo, confermata per il capitano del Napoli la prima diagnosi dopo il suo infortunio. Tornerà a disposizione di Conte a metà marzo. Anche il consulto di questa mattina a Villa Stuar, riporta Repubblica, ha escluso la necessità di un intervento chirurgico
Di Lorenzo è rimasto a Villa Stuart per un’ora ed è andato via sollevato, con la certezza che non dovrà operarsi. I nuovi esami hanno infatti confermato la prima diagnosi: distorsione di secondo grado al ginocchio, senza interessamento del legamento crociato. Da domani il capitano potrà dunque iniziare le terapie, rientro ipotizzabile in un mese e mezzo. Già nelle prossime ore potrà invece mettersi a disposizione di Conte il brasiliano Allison Santos, che dopo le visite e la firma è atteso in città. Da martedì pomeriggio l’attaccante acquistato dallo Sporting Lisbona si allenerà con i compagni a Castel Volturno è potrà essere convocato per la trasferta di sabato a Genova.