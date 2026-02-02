Di Lorenzo a Villa Stuart per un’ora. È andato via sollevato, con la certezza che non dovrà operarsi

Di Lorenzo, confermata per il capitano del Napoli la prima diagnosi dopo il suo infortunio. Tornerà a disposizione di Conte a metà marzo. Anche il consulto di questa mattina a Villa Stuar, riporta Repubblica, ha escluso la necessità di un intervento chirurgico

Di Lorenzo è rimasto a Villa Stuart per un’ora ed è andato via sollevato, con la certezza che non dovrà operarsi. I nuovi esami hanno infatti confermato la prima diagnosi: distorsione di secondo grado al ginocchio, senza interessamento del legamento crociato. Da domani il capitano potrà dunque iniziare le terapie, rientro ipotizzabile in un mese e mezzo. Già nelle prossime ore potrà invece mettersi a disposizione di Conte il brasiliano Allison Santos, che dopo le visite e la firma è atteso in città. Da martedì pomeriggio l’attaccante acquistato dallo Sporting Lisbona si allenerà con i compagni a Castel Volturno è potrà essere convocato per la trasferta di sabato a Genova.