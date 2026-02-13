De Laurentiis vuole lo stadio di proprietà anche per contrastare eventuali infiltrazioni criminali (Repubblica)
Il patron azzurro l'ha ribadito ieri in commissione Antimafia. De Laurentiis ha anche assicurato di non aver ricevuto alcuna pressione illecita sul club.
L’annosa questione delle infiltrazioni criminali nelle curve italiane continua a interessare sia l’opinione pubblica sia gli organi competenti. Come è risaputo, ieri si è svolta l’audizione in commissione antimafia. Tra i presidenti ascoltati c’era ovviamente Aurelio De Laurentiis, oltre ai vertici di Inter, Juventus e Milan. Collegato a questo tema c’è quello dello stadio di proprietà che, ovviamente, permetterebbe di sbarrare la strada a tali infiltrazioni. Ne parla Repubblica.
Stadio di proprietà: c’è un altro vantaggio
Scrive Repubblica:
“Spiegando – nonostante la sua audizione vertesse su altri temi – che con un impianto di proprietà del Napoli sarebbe per lui molto più semplice sbarrare le porte a eventuali ingerenze malavitose, di cui peraltro ha negato per il passato e il presente l’esistenza. Nessuna pressione illecita sul club, l’assicurazione del numero uno azzurro”