È inutile confidare nei recuperi dei lungodegenti, gli azzurri si dovranno arrangiare. È una stagione nera pure per gli arbitraggi: undici rigori contro.

De Laurentiis non si farà sfuggire Conte. Con buona pace di chi alimenta il caos per il divorzio (Repubblica)

De Laurentiis e Conte. Ogni anno, di questi tempi, si alimenta il dibattito sul futuro a Napoli di Antonio Conte che ha ancora un anno di contratto. Lo scorso anno sembrò sul punto di andare via e poi all’ultimo, con una strambata, disse no alla Juve (anche se lui ha sempre negato che fosse in trattativa con i bianconeri) e rimase a Napoli grazie anche alle promesse economiche (mantenute) da De Laurentiis.

Ne scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi:

Gli infortuni capitano ma non è normale che Lukaku, De Bruyn, Anguissa, Gilmour e Neres ci stiano rimettendo la stagione. (…) È inutile confidare nei loro recuperi. Gli azzurri si dovranno arrangiare con le esigue forze a disposizione fino a maggio.

È una stagione nera pure per gli arbitraggi: undici rigori contro. Altri handicap: lo stop sul mercato e le trasferte vietate. Finora Conte è riuscito a evitare il naufragio. I gravi problemi non gli hanno inoltre impedito di vincere la Supercoppa. E non finisce qui, visto che il tecnico è sotto contratto con il Napoli fino al 2027. De Laurentiis tace ma non se lo farà sfuggire. Con buona pace di chi alimenta il caos per il divorzio.

