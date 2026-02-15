Bastoni ha tradito sé stesso e l’Inter, alla faccia dello spirito Olimpico. Le parole di Chivu non fanno bene (Corsera)

Il Corriere della Sera giustamente va giù duro sull’esempio disgustoso di Bastoni che dovrebbe essere squalificato per mesi ed allontanato dalla Nazionale, così come ha chiesto Enrico Letta. Quanto a Chivu, finalmente tutti hanno compreso l’ipocrisia di padre Chivu.

Ecco cosa scrive Alessandro Bocci per il Corriere della Sera:

Luci spente a San Siro. Alessandro Bastoni l’ha combinata grossa, ha tradito sé stesso e anche l’Inter, con una simulazione che ha condizionato la sfida con la Juve, intensa e combattuta sino all’ultimo respiro. Una scena brutta e sgradevole perché il difensore non solo ha finto di essere stato colpito da Kalulu, ma ne ha invocato il cartellino rosso e quando il maldestro La Penna lo ha sventolato sotto il naso dell’ex milanista, ha festeggiato come un gol. Alla faccia dello spirito olimpico e nello stadio che solo qualche giorno fa ha inaugurato i Giochi. Gli arbitri sono in difficoltà e i giocatori non li aiutano. Lo scellerato Bastoni, sotto gli occhi di Gattuso, è un caso lampante e beffardo perché la Var non è potuta intervenire, ma non ci sono santi in giro per i campi della serie A. I protagonisti dei nostri weekend hanno in testa un pensiero fisso: ingannare l’uomo solo contro tutti. Anche certe dichiarazioni assolutorie di Chivu non fanno bene. L’Inter non ha bisogno di certi comportamenti, è in testa con merito.