Zaccagni: «Napoli? Sarà difficile, è la squadra più forte del campionato»

Alla vigilia della sfida di domani alle 12:30 contro il Napoli, Mattia Zaccagni ha parlato al canale YouTube della Lazio, presentando il match.

Le parole di Zaccagni

Cosa deve rappresentare il 2026 per la Lazio?

«Sarebbe bello, per noi e per i tifosi, partire subito forte. Abbiamo preparato bene la partita, sappiamo che sarà difficile contro una delle squadre più forti del campionato, se non la più forte. Noi siamo pronti e ce la metteremo tutta».

Che partita ti aspetti e chi temi di più?

«Il Napoli ha individualità importanti e gioca un buon calcio. Il calciatore che mi salta più all’occhio è sicuramente Neres.

Qual è il morale della squadra dopo settimane difficili?

«Dall’ultima partita (contro l‘Udinese, ndr) ci siamo trascinati un po’ di rabbia e rammarico però come ci ha detto il mister, cerchiamo di eliminare gli ultimi 30 secondi partita e cogliere ciò che è stato fatto di buono»

Quali sono i suoi obiettivi per il 2026?

«L’obiettivo è dare più gioie possibili ai nostri tifosi, sia personalmente sia di squadra. Lavorerò duro per questo, anche in vista del Mondiale, al quale spero di partecipare».