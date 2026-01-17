Vergara: «Una sorpresa essere titolare, Conte mi ha detto di giocare come so»
A Dazn: «Difficoltà? Eravamo tutti un po' stanchi, servivano forze fresche. Al 60esimo sono arrivato cotto anche io».
Antonio Vergara ha parlato a Dazn dopo la vittoria del Napoli contro il Sassuolo in campionato.
Le parole di Vergara
L’esordio da titolare in Serie A:
«E’ stata una sorpresa. Fatica sì perché non gioco così tanto da sei mesi. L’emozione c’è sempre, da napoletano giocare al Maradona è emozionante».
Le difficoltà del match:
«Eravamo tutti un po’ stanchi, servivano forze fresche. Al 60esimo sono arrivato cotto anche io».
Il rito con Mazzocchi e Ambrosino:
«Prendiamo il caffè insieme, in campo ci perdiamo il bicchierino. Chi perde a sasso, carta, forbici raccoglie i bicchierini anche degli altri».
Come ti ha detto il mister che giocavi titolare?
«Mi ha provato in settimana e poi in albergo prima della partita mi ha detto di giocare come so»