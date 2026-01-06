Spalletti la Juventus l’ha raddrizzata (3-0 in casa del Sassuolo), sta riabilitando persino David

Dominio netto a casa Mapei. Ora la Juve sa cosa fare. Il canadese non più in versione Blissett: un gol e un assist. Spalletti ha rilanciato Miretti che lo ha ricambiato con un gol

Luciano Spalletti la Juventus l’ha raddrizzata. Gli ex bianconeri (stasera con una strana maglietta celestina) hanno reagito al pari interno col Lecce e hanno battuto 3-0 in trasferta il Sassuolo di Fabio Grosso che è comunque una discreta squadra. Ma non c’è stata partita. La Juve ha dominato dal primo all’ultimo minuto. La partita le è venuta bene perché l’ha sbloccata grazie a un’autorete di Muharemovic. Ma con ogni probabilità avrebbe segnato lo stesso un po’ più tardi. Nella ripresa è salito in cattedra il canadese David che contro il Lecce aveva ricordato il grottesco Luther Blissett. David ha prima mandato in porta Moretti (altra ottima intuizione del signor Luciano) e e poi ha segnato la rete del 3-0.

La conclusione è che Spalletti la Juventus l’ha raddrizzata. Ora è una squadra, ovviamente lontanissima dalla perfezione. Ma ha una sua quadratura. I calciatori sanno cosa fare, come muoversi, recuperano il pallone andando in avanti. La Juve risale al quarto posto, a pari merito con la Roma di Gasperini e con tre punti di vantaggio sul Como.