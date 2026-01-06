Home » Il Campo » Calcio Italiano

Spalletti la Juventus l’ha raddrizzata (3-0 in casa del Sassuolo), sta riabilitando persino David

Dominio netto a casa Mapei. Ora la Juve sa cosa fare. Il canadese non più in versione Blissett: un gol e un assist. Spalletti ha rilanciato Miretti che lo ha ricambiato con un gol

Db Reggio Emilia 06/01/2026 - campionato di calcio serie A / Sassuolo-Juventus / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Luciano Spalletti

Luciano Spalletti la Juventus l’ha raddrizzata. Gli ex bianconeri (stasera con una strana maglietta celestina) hanno reagito al pari interno col Lecce e hanno battuto 3-0 in trasferta il Sassuolo di Fabio Grosso che è comunque una discreta squadra. Ma non c’è stata partita. La Juve ha dominato dal primo all’ultimo minuto. La partita le è venuta bene perché l’ha sbloccata grazie a un’autorete di Muharemovic. Ma con ogni probabilità avrebbe segnato lo stesso un po’ più tardi. Nella ripresa è salito in cattedra il canadese David che contro il Lecce aveva ricordato il grottesco Luther Blissett. David ha prima mandato in porta Moretti (altra ottima intuizione del signor Luciano) e e poi ha segnato la rete del 3-0.

La conclusione è che Spalletti la Juventus l’ha raddrizzata. Ora è una squadra, ovviamente lontanissima dalla perfezione. Ma ha una sua quadratura. I calciatori sanno cosa fare, come muoversi, recuperano il pallone andando in avanti. La Juve risale al quarto posto, a pari merito con la Roma di Gasperini e con tre punti di vantaggio sul Como.

