Rrahmani: «È la quarta partita che vinciamo due a zero il che dimostra che siamo una squadra solida»

Sarri: «Il Napoli è la squadra più forte del campionato, la sconfitta è figlia di questo divario»

A Dazn: «Noi ci abbiamo messo del nostro. Sul primo gol era chiaro dove sarebbe finito il pallone, i miei si sono fatti attrarre da Elmas. Castellanos? Il club avrebbe potuto essere più pronto»