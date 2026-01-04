Rrahmani: «È la quarta partita che vinciamo due a zero il che dimostra che siamo una squadra solida»
A Dazn: «Sono molto contento e dobbiamo continuare a fare gol perché possiamo essere pericolosi»
Il difensore del Napoli, Rrahmani, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la vittoria contro la Lazio
Rrahmani a Dazn
11 gol con quello di oggi
«Abbiamo preparato spesso queste situazione su calcio da fermi. Sono molto contento e dobbiamo continuare a fare gol perché possiamo essere pericolosi»
Quanto ti è mancato il gol?
«Mi è mancato molto, però è meglio quando vince la squadra»
La difesa è sempre più forte?
«È la quarta partita che vinciamo due a zero il che dimostra che siamo una squadra solida. Ma nel calcio non c’è niente di sicuro»