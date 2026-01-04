Home » Il Campo » Dichiarazioni

Rrahmani: «È la quarta partita che vinciamo due a zero il che dimostra che siamo una squadra solida»

A Dazn: «Sono molto contento e dobbiamo continuare a fare gol perché possiamo essere pericolosi»

Mg Napoli 23/05/2025 - campionato di calcio serie A / Napoli-Cagliari / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Amir Rrahmani

Il difensore del Napoli, Rrahmani, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la vittoria contro la Lazio

Rrahmani a Dazn

11 gol con quello di oggi

«Abbiamo preparato spesso queste situazione su calcio da fermi. Sono molto contento e dobbiamo continuare a fare gol perché possiamo essere pericolosi»

Quanto ti è mancato il gol?

«Mi è mancato molto, però è meglio quando vince la squadra»

La difesa è sempre più forte?

«È la quarta partita che vinciamo due a zero il che dimostra che siamo una squadra solida. Ma nel calcio non c’è niente di sicuro»

