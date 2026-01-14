Rrahmani: «Ci preoccupano queste altre gare in arrivo, ma noi vogliamo dare il massimo in campo»

Il difensore del Napoli, Amir Rrahmani ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Napoli-Parma 0-0:

Sono pesanti questi punti persi al Maradona?

«Questi punti persi ultimamente sono pesantissimi. Abbiamo provato a fare di tutto per vincere. Se non fai gol subito puoi anche perdere questo tipo di partite. Abbiamo dato tutto quello che avevamo, c’era qualche giocatore diverso in campo rispetto alle altre gare. Abbiamo provato a fare qualcosa di diverso in avanti ma non è bastato.

Nel finale quando arrivava la palla sugli esterni avremmo dovuto mettere dei cross in area, hanno provato gli esterni a fare qualche cross ma non sono andati a buon fine. E’ qualche partita che non riusciamo a sbloccarci, speriamo di vincere nelle prossime».

Preoccupati dall’avvento della Champions?

«Viviamo questi momenti normalmente, è da dicembre che stiamo giocando ogni 3 giorni. Possono andare anche male, c’è poco spazio di lavorare in settimana e migliorare. Ci preoccupano queste altre gare in arrivo, ma noi vogliamo dare il massimo in campo».