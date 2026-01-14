Stellini: «Giocare con due centravanti? No, perché non si devono pestare i piedi»

In conferenza: «Ci è mancata lucidità ed energie. In casa contro squadre compatte abbiamo trovato difficoltà nel trovare il gol»

Il vice allenatore del Napoli, Christian Stellini ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Parma

Napoli-Parma 0-0, la conferenza di Stellini

«Certe partite si possono sbloccare con un episodio, con Lazio e Cremonese con l’Inter abbiamo fatto buone prestazioni, in casa contro squadre compatte abbiamo trovato difficoltà nel trovare il gol e nel primo tempo siamo stati qualitativi e veloci, nel secondo abbiamo dato continuità ma non abbiamo trovato il gol»

Sull’uscita di Neres?

«David sta recuperando da un infortunio, gli abbiamo chiesto se se la sentiva di giocare. Poi le trazioni che subiscono le caviglie gli hanno fatto sentire dolore e lo abbiamo cambiato»

Non è la prima difficoltà contro una difesa compatta

«Si può migliorare avendo una freschezza e una lucidità maggiore nelle scelte e nell’uno contro uno. Ma dobbiamo fare i conti che stiamo giocando con gli stessi giocatori da tantissimo tempo. Lo diciamo da tempo che sarà una stagione difficile».

Non avevate pensato di far giocare prima due centravanti?

«No, non lo abbiamo pensato perché nel nostro sistema di gioco la presenza di Neres è molto importante. I due centravanti ci sono stati quando abbiamo abbassato Elmas e alzato McTominay. È giusto avere il corretto nuemro di giocatori in area, non devono pestarsi i piedi»