Vergara: “È stato emozionante segnare al Maradona, ma siamo molto delusi per l’eliminazione”

Alla Uefa: "Il gol è qualcosa che provo in allenamento, mi dicono che mi piego per proteggere la palla, ci ho provato e ha funzionato".

Il centrocampista del Napoli, Antonio Vergara, è intervenuto ai microfoni della Uefa dopo Napoli-Chelsea 2-3.

Napoli-Chelsea 2-3, Vergara alla Uefa

Di seguito le sue dichiarazioni:

“È stato emozionante segnare al Maradona, ma siamo molto delusi per l’eliminazione”.

Il gol?

“È qualcosa che provo in allenamento, mi dicono che mi piego per proteggere la palla, ci ho provato e ha funzionato. Ma come ho detto è deludente il risultato finale”.