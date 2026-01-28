Home » Il Campo » Dichiarazioni

Vergara: “È stato emozionante segnare al Maradona, ma siamo molto delusi per l’eliminazione”

Alla Uefa: "Il gol è qualcosa che provo in allenamento, mi dicono che mi piego per proteggere la palla, ci ho provato e ha funzionato".

Vergara

Dc Napoli 28/01/2026 - Champions League / Napoli.-Chelsea / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: esultanza gol Antonio Vergara

Il centrocampista del Napoli, Antonio Vergara, è intervenuto ai microfoni della Uefa dopo Napoli-Chelsea 2-3.

Napoli-Chelsea 2-3,  Vergara alla Uefa

Di seguito le sue dichiarazioni:

“È stato emozionante segnare al Maradona, ma siamo molto delusi per l’eliminazione”.

Il gol?

“È qualcosa che provo in allenamento, mi dicono che mi piego per proteggere la palla, ci ho provato e ha funzionato. Ma come ho detto è deludente il risultato finale”.

