Milinkovic-Savic: «Deluso per i due punti persi, ma nel secondo tempo la squadra ha reagito bene»

Dopo il pareggio contro il Verona, il portiere del Napoli, Milinkovic-Savic, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn

Milinkovic-Savic a Dazn

«Sono due gol evitabili quelli presi, ma può succedere qualche volta anche per un po’ di sfortuna. L’importante è che dopo ci siamo ripresi. Noi abbiamo reagito sempre bene, con un gruppo come il nostro con tutti i ragazzi che ci sono è anche facile reagire bene, devo essere sincero. Andremo a Milano a giocarci la partita, penso che saremo pronti».

Più contento per il punto o per i due punti persi?

«Io sono deluso per i due punti persi, però devo essere sincero. Nel secondo tempo la squadra ha reagito bene, potevamo fare il terzo gol. Anche un punto va bene per come è stata la partita».