McTominay: «All’intervallo Conte ci ha detto di essere più aggressivi»
Scott McTominay, votato MVP di Napoli-Hellas Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo il pareggio al Maradona
Le parole di McTominay
«All’intervallo Conte ci ha detto di essere più aggressivi, di buttare la palla dentro l’area per essere pericolosi. Poi abbiamo provato a vincerla e non ci siamo riusciti, ma ci siamo andati molto vicini».