McTominay: «All’intervallo Conte ci ha detto di essere più aggressivi»

A Dazn: «Abbiamo provato a vincerla e non ci siamo riusciti, ma ci siamo andati molto vicini».

Napoli McTominay

Db Riyadh 22/12/2025 - finale Supercoppa Italiana / Napoli-Bologna / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Scott McTominay

Scott McTominay, votato MVP di Napoli-Hellas Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo il pareggio al Maradona 

Le parole di McTominay

«All’intervallo Conte ci ha detto di essere più aggressivi, di buttare la palla dentro l’area per essere pericolosi. Poi abbiamo provato a vincerla e non ci siamo riusciti, ma ci siamo andati molto vicini».

