Marotta: «Questo campionato psicologicamente ti consuma, se vinciamo è per la rabbia di Chivu»

A Dazn: «Udinese? Se abbiamo perso all'andata è stato per una circostanza, con tutto il rispetto. Siamo primi ma significa poco, viste le inseguitrici»

Giuseppe Marotta è intervenuto a Dazn nel pre-gara di Udinese-Inter e ha trattato vari temi, tra cui la difficoltà di questo campionato da un punto di vista della mentalità. Di seguito un estratto significativo.

Marotta: «Questo campionato ti consuma psicologicamente»

Quanto pesano queste gare in pochi giorni?

«Questo campionato consuma molto dal punto di vista psicologico e psicofisico. La partita con il Lecce ha portato via energie, abbiamo fatto fatica ma la rabbia e la motivazione portata da Chivu ha fatto in modo che la formazione portasse a casa il risultato. Oggi affrontiamo una squadra molto fisica, dobbiamo conservare lo stesso spirito e le motivazioni sono sicuramente importanti.»

Come ha visto il percorso della squadra?

«Credo che la sconfitta dell’andata sia una semplice circostanza, con tutto il rispetto dell’Udinese. L’allenatore, nuovo, doveva avere il tempo di studiare, e non le attenuanti, per studiare i propri giocatori con il carico di lavoro giusto. I valori sono emersi dopo un periodo di assestamento e oggi, pur essendo momentaneamente in testa e significa poco viste le inseguitrici, le performance mettono in luce l’ottimo lavoro svolto fin qui.»