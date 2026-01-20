Home » Il Campo » Dichiarazioni

Marotta: «Fino a questo momento non c’è l’occasione di mercato che ci può far migliorare la rosa»

A Sky: «Difficile fare previsioni sulla Champions. Sono tante squadre coinvolte. Ci sono risultati clamorosi di partite che si stanno disputando in questo momento»

Beppe Marotta, l’amministratore delegato dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky prima della sfida di Champions contro l’Arsenal

Quanti punti servono per passare in Europa?

«Questo è un format davvero strano, difficile fare previsioni. Sono tante squadre coinvolte. Ci sono risultati clamorosi di partite che si stanno disputando in questo momento (Bodo Glimt- City). Vogliamo fare una partita positiva e portare a casa un risultato positivo»

Sul mercato come va la ricerca?

«Questo è un mercato povero, dove non ci sono occasioni che possono far salire il livello della nostra rosa. Fino a questo momento non c’è l’occasione che ci può far migliorare e non c’è neanche l’imperativo d’obbligo di doverlo fare»

Sappiamo che sta trattando Jakirovic

«Sappiamo che la Dimano Zagabria ha sempre giocatori interessantissimi. Non nascondo che abbiamo fatto un sondaggio e saremo molto felici di annoverare questo ragazzo nel nostro organico»

 

