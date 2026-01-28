Manna: «Sterling è libero? Sì, lo so. Stasera non conta il fattore economico per la Champions»

Il ds del Napoli a Prime: «È una partita fondamentale per il passaggio del turno. Non è oggi che si decide, visto che abbiamo giocato otto partite anche se oggi si può decidere»

Manna: «Sterling libero? Sì, lo so. Stasera non conta il fattore economico per la Champions»

Il ds del Napoli Giovanni Manna a Prime Video pochi minuti prima dell’inizio di Napoli-Chelsea.

«C’è grande voglia di gocciare una partita importante con un avversario importante. Per noi è una bellissima partita, fondamentale per il passaggio del turno. Non è oggi che si decide, visto che abbiamo giocato otto partite anche se oggi si può decidere»

«Sarebbe un grande peccato non vivere le notti di Champions, speriamo di andare avanti, ce le metteremo tutta»

La Champions è importante anche dal punto di vista economico.

«Sì anche dal punto di vista economico, è un fattore, oggi non è quello principale. Il Napoli meriterebbe di passare per il blasone, per quello che stanno facendo i ragazzi».

Mercato.

«Purtroppo in questa sessione stiamo operando in modo complicato per limitazioni che ci sono state imposte, fin qui siamo riusciti a fare solo una cosa nei giorni (Giovane, ndr), vediamo di migliorare».

C’è Sterling libero.

«Sì lo so che c’è Sterling libero».