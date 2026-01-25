Manna: «Giovane ci dà spensieratezza e un po’ di libertà mentale. Lukaku? Non aspettiamoci che sia brillante»

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha parlato della sfida tra Juventus e Napoli che andrà in scena tra poco più di mezz’ora all’Allianz Stadium. Focus del suo intervento anche il mercato e il prosieguo del campionato.

Manna: «Giovane profilo interessante, può darci spensieratezza»

«Dobbiamo rimanere lucidi, la partita di martedì è stata condizionata da un episodio. Abbiamo attributi e mentalità, faremo vedere il nostro valore al di là del risultato finale. Giovane? Prospettiva di valore, è un profilo interessante. Può darci spensieratezza, energia, libertà mentale. Può aiutarti perché è determinato e serio, penso che il mister potrà farci un buon lavoro. Mancano 10 giorni di mercato, avessimo avuto libertà avremmo già fatto qualcosa. Non è facile ma dobbiamo dare una mano alla squadra, a questi ragazzi che ce la stanno mettendo tutta. Lukaku? Non aspettiamoci prestazioni brillanti, ha avuto un infortunio importante e ha una mole fisica importante. L’allenatore lo vede tutti i giorni, se ha minuti lo schiererà di certo»

Poi l’intervento a Sky:

«È un po’ che combattiamo con un numero risicato di giocatori. Oggi siamo al minimo storico, ma non è un problema: daremo tutto sempre e comunque. Giovane? Avremmo voluto fare qualcosa prima, ma le condizioni generali non sono ottimali e abbiamo dovuto aspettare le uscite. Ragazzo di prospettiva, speriamo ci dia energie e spensieratezza.»

Marianucci e Ambrosino fuori.

«Il mercato è aperto, ci sono tante dinamiche. Ci faremo trovare pronti, per il resto voglio parlare solo di campo e conta solo quello»

Janlu Sanchez è un vostro obiettivo?

«È un giocatore bravo e di prospettiva, che ci piace. Lavoriamo in condizioni non ottimali, prima di fare qualsiasi cosa dobbiamo ponderare ogni scelta. Ci sono 10 giorni, vediamo.»

Juventus-Napoli, le formazioni ufficiali

