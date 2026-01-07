L’Inter vince a Parma 2-0 e va a più 4 sul Napoli. Lazio-Fiorentina 2-2, Sarri furioso per l’arbitraggio
Reti di Dimarco e Thuram. Polemiche all'Olimpico per il rigore assegnato alla Fiorentina, poi ci pensa Pedro a portare la Lazio sul 2-2. Zaniolo segna ancora
L’Inter si conferma capolista. Vince a Parma 2-0 e va a più 4 sul Napoli. La terza tranche della 18esima giornata prevedeva tra partite: Parma-Inter, Torino-Udinese e Lazio-Fiorentina.
L’Inter ha vinto in trasferta con due gol nei finali di tempo. Dimarco a chiusura della prima frazione e Thuram a fine partita. Match controllato dai nerazzurri che restano in testa alla classifica e allungano sul Napoli: più 4 in attesa del big match di domenica sera a San Siro.
Polemiche arbitrali in Lazio-Fiorentina che finisce 2-2 e fanno discutere gli ultimi due rigori assegnati, uno per parte. Al penalty assegnato ai viola Sarri si allontana dal campo. Il rigore finale del pareggio lo realizza come al solito Pedro grande campione senza età.
Infine Torino-Udinese 1-2, con reti di Zaniolo ed Ekkelenkamp e poi Casadei.