L’Inter si diverte contro il Bologna di Italiano (3-1), il campionato è un affare tra Napoli e Milano

La squadra di Chivu torna in testa alla classifica, reti di Zielinski, Lautaro e Thuram. Della difesa del Bologna ormai abbiamo detto tutto quel che c'era da dire

L’Inter si diverte contro il Bologna di Italiano, il campionato è un affare tra Napoli e Milano

L’Inter di Chivu, e di Lautaro e adesso anche di Zielinski, batte il Bologna 3-1 e torna in testa alla classifica. Nerazzurri a 39 punti, seguiti dal Milan a 38 e dal Napoli a 37. Lo scudetto è un affare tra Napoli e Milano. Tutte e tre le squadre hanno una partita in meno. Poi ci sono la Juventus di Spalletti e la Roma 33.

I nerazzurri hanno passeggiato contro il Bologna dell’osannato Italiano che ora è settimo a 26 punti e sente il fiato dell’Atalanta.

Le reti sono state di Zielinski, di Lautaro e di Thuram. Lautaro si è divorato due gol praticamente fatti.

Domenica sera a San Siro ci sarà la sfida scudetto Inter-Napoli.