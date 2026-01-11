Laporta: «Il rapporto con il Real si è rotto, alcune situazioni ci hanno allontanati»

Il presidente del Barcellona Laporta, in attesa della sfida al Madrid di questa sera valida per la Supercoppa di Spagna, ha rilasciato un’intervista al noto quotidiano madrileno Marca. Di seguito quanto dichiarato.

Laporta: «I rapporti con il Real sono pessimi, ormai si sono rotti»

«Siamo davvero ansiosi di vincere questo titolo, il primo che possiamo vincere in questa stagione. Abbiamo meritatamente raggiunto la finale. Tutti i tifosi del Barcellona vogliono iniziare il 2026 con un titolo. Ogni volta che abbiamo vinto la Supercoppa, abbiamo generalmente vinto più titoli. Questo dà il tono alla stagione. Siamo molto concentrati. La sensazione è quella di voler vincere, anche se c’è sempre una forte rivalità. Ma c’è una grande voglia di vincere questo titolo, di giocare bene e di portare gioia ai tifosi del Barcellona. Speriamo di vincere domani e di festeggiare come sempre, con gioia e divertendoci.»

Sui favoriti

«In una finale non ci sono favoriti; può succedere di tutto. Potrei farti molti esempi. Non ci sono favoriti in una finale. Entrambe le squadre useranno i loro punti di forza per vincere. Il nostro spirito di squadra è superiore a quello dei nostri avversari, ma anche loro hanno la capacità di vincere, come abbiamo visto in semifinale. Siamo arrivati alla finale forti, abbiamo giocato una grande partita contro l’Athletic e siamo convinti che se giochiamo con la stessa intensità, possiamo vincere. L’Atlético Madrid, d’altra parte, meritava di più. Quello che voglio dire è che in una finale non ci sono mai favoriti.»

Sul rapporto con Perez

«Massimo rispetto e cordialità. Non so se Florentino sia venuto; non è venuto all’evento della Federazione, ma è libero di fare ciò che vuole. Abbiamo il massimo rispetto per il nostro avversario e per i suoi rappresentanti. Abbiamo sempre agito con armonia istituzionale. I rapporti con il Real Madrid sono pessimi, sono rotti. Ci sono diverse questioni che ci hanno allontanato. Se eravamo già agguerriti ed eterni rivali, ora si sta sviluppando una situazione che ha rotto i rapporti. Questo non significa che non ci sia rispetto. Come nella vita, tutto si può riparare, ma dipende dalle parti coinvolte.»