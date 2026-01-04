La Fiorentina e i tifosi devono ringraziare l’israeliano Solomon e Moise Kean (i due più criticati, la legge di Kolarov impera)

Alla fine la Fiorentina l’ha spuntata. E ci è riuscita col nuovo acquisto israeliano Solomon, che in città era stato criticato e non poco. Lo avevamo scritto qui, in relazione all’appoggio politico dato al suo Paese. Appena entrato, il calciatore ex Tottenham e Villarreal ha fatto capire perché è stato scelto dalla proprietà (non scordiamo che fece impazzire la difesa italiana nel clamoroso 4-5 delle qualificazioni Mondiali ndr). Un paio di scambi con Kean e subito ci si è resi conto dell’incidenza che poteva avere su questa squadra e nello specifico su questa partita. Così da una loro iniziativa è nata la situazione che ha portato al gol dell’italiano al 92esimo. Aggiungiamo che anche Kean era stato criticato per il permesso che la società gli aveva accordato per un viaggio a New York. È entrato a dieci minuti dalla fine e ha risolto il match. La legge di Kolarov resta un must per chiunque si approcci al calcio: i tifosi di calcio non capiscono granché (e ci siamo tenuti larghi). Al gol, Vanoli si gira e ne dice quattro a chi evidentemente lo aveva massacrato durante la partita.

Ora la Fiorentina ha 3 vittorie su 18 partite in campionato, due delle quali venute fuori nelle ultime 3. La crisi non è superata ma sicuramente da adesso Vanoli potrà lavorare su qualcosa di differente, grazie anche al mercato. Quanto è vero che a volte basta aggiungere nuovi elementi per scombussolare un sistema che non funziona.