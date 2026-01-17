La Ferrari fa fuori l’ingegnere di pista con cui Hamilton litigò a Miami: “Già che ci siete, prendetevi un tè”

Riccardo Adami aveva già lavorato con Vettel e Sainz.Ne scrive anche il Times. Il nuovo ingegnere di pista di Lewis sarà comunicato a tempo debito

La prima stagione di Lewis Hamilton in rosso ha lasciato più domande che risposte. Ora Maranello cambia voce nel suo abitacolo: via Riccardo Adami, il nome del nuovo ingegnere di pista di Hamilton non è stato ancora comunicato. Adami sarà responsabile della Ferrari Driver Academy e del gruppo di lavoro che effettua i test con le vecchie monoposto. Adami, bresciano, era arrivato in Ferrari nel 2015 e da ingegnere di pista e aveva lavorato con Vettel e Sainz.

Emblematico, per comprendere la vicenda, il commento sarcastico di Hamilton durante il Gp di Miami. Ne parla il Times.

Hamilton cambia ingegnere di pista: i dettagli

Si legge sul Times:

Hamilton, 41 anni, è passato alla Ferrari all’inizio della scorsa stagione con l’obiettivo di conquistare l’ottavo titolo mondiale, ma il suo anno di debutto è stato, per sua stessa ammissione, un “incubo”. L’unica vittoria è arrivata nella gara sprint in Cina, e non è mai salito sul podio in un gran premio nell’arco delle 24 gare stagionali. È stata la prima volta in tutta la sua carriera in Formula 1.

Il rapporto con Riccardo Adami (ingegnere di pista), 52 anni, è apparso a tratti difficile, contribuendo forse alle sue difficoltà, con incomprensioni emerse in diverse occasioni.

Durante il Gran Premio di Miami, Hamilton ha suggerito sarcasticamente al team strategie Ferrari di “prendersi una pausa tè già che ci siete”, a causa della lentezza nelle comunicazioni; a Monaco, invece, ha ritenuto di non aver ricevuto informazioni sufficienti durante la gara ed è rimasto confuso da un messaggio di Adami che recitava: “questa è la nostra gara”. Hamilton, tuttavia, nel corso della stagione ha difeso Adami, liquidando le speculazioni sul loro rapporto: “La maggior parte sono sciocchezze”, ha detto.

Il comunicato Ferrari

Il comunicato Ferrari recita: “Desideriamo ringraziare Riccardo per l’impegno e il contributo forniti nel suo ruolo in pista e augurargli ogni successo nella nuova posizione. La nomina del nuovo ingegnere di pista per la vettura n. 44 (Hamilton) sarà annunciata a tempo debito”.