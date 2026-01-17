Carnevali: «Commisso era un grande presidente, investiva personalmente e aveva una visione»

L’a.d. del Sassuolo Carnevali è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Napoli-Sassuolo che si giocherà tra pochi minuti al Maradona. Di seguito quanto dichiarato.

Carnevali: «Commisso è una grande perdita, aveva una visione»

«Commisso è una perdita per tutti noi. Abbiamo sempre avuto un buon rapporto, lego la sua figura a quella di Barone. Perdiamo uno dei pochi presidenti che investivano personalmente, una persona speciale. Soprattutto penso un uomo con una visione ancora dettata dal cuore e dalla volontà di costruire. Pensiamo al Viola Park… è per tutti noi una perdita. Mercato? In estate siamo stati bravi, ora dobbiamo solo fare delle piccole valutazioni per comprendere come intervenire e dove. Anche stasera ci mancano dei giocatori, capiamo quando rientreranno ma magari inseriremo delle pedine che possano contribuire al finale di stagione. Berardi e Pinamonti? Pinamonti ha un rendimento che ci soddisfa, è chiaro che in queste ultime partite ci manca l’esterno a destra come Berardi e Volpato. E ora facciamo fatica. Per cui è vero non siamo riusciti a vedere al completo la nostra squadra»

Napoli-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Højlund, Elmas. All. Conte

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Vranckx; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

Il Napoli comunica le condizioni di Neres con una nota diffusa internamente alla stampa:

«A scopo precauzionale, David Neres non farà parte del match per proseguire il suo percorso riabilitativo.»