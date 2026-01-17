Conte: «Non ho informazioni sugli infortuni, posso solo aspettare. Chiedete ai medici»

A Dazn con un tono polemico e quasi dimesso: «Neres? Se non lo vedete evidentemente non sta bene. Anguissa? Aspettiamo fiduciosi. Pensiamo solo a noi, non all'Inter. Non possiamo indirizzare ciò che non è indirizzabile»

Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Napoli-Sassuolo che si giocherà tra pochi minuti al Maradona. Di seguito quanto dichiarato.

Conte: «Non ho informazioni su nessun infortunato, chiedete ai medici»

«Infortuni? Dovete chiedere ai dottori, io faccio l’allenatore. Chiedete a loro. Non abbiamo informazioni. Neres non c’è, se non c’è significa che non sta bene. De Bruyne e Lukaku? Sì, sono attesi ma bisogna capire quando arrivano e quando giocano. Aspettiamo fiduciosi anche su Anguissa, non ho notizie. Nelle ultime partite abbiamo avuto diverse occasioni e non le abbiamo colte, quello che dobbiamo fare è tornare alla vittoria iniziando a sfruttarle meglio.»

Sull’Inter

«Pensiamo solo a noi, al campionato nostro, quello che abbiamo in casa cercando di ottimizzare le risorse che abbiamo e ciò che ci manca. Dobbiamo indirizzare le cose dove possiamo, di certo non possiamo controllare ciò che non è indirizzabile»

Napoli-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Vranckx; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

Il Napoli comunica le condizioni di Neres con una nota diffusa internamente alla stampa:

«A scopo precauzionale, David Neres non farà parte del match per proseguire il suo percorso riabilitativo.»