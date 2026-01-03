Il Como vince anche senza Nico Paz ed entra in zona Europa

Il Como inaugura il 2026 davanti al proprio pubblico con una vittoria di misura ma meritata. Al Sinigaglia basta il rigore di Da Cunha per superare l’Udinese. Ekkelenkamp si ricorda di non star affrontando il Napoli e si divora un gol clamoroso.

Como-Udinese, il report del match

Il primo tempo è stato piuttosto povero di iniziative da parte dei bianconeri, costretti a difendersi a lungo sotto la pressione costante dei biancoblù, trascinati dalle accelerazioni di Jesus Rodriguez e dei suoi compagni. La svolta è arrivata a causa di una leggerezza di Piotrowski che, trattenendo Moreno in area di rigore, ha regalato a Da Cunha l’occasione perfetta dal dischetto: rigore trasformato al 18′ e vantaggio per il Como. Per l’Udinese si segnala soltanto una conclusione di Zaniolo, insufficiente però a pareggiare le iniziative pericolose del Como.

La ripresa si è aperta con un momento di grande apprensione per Butez: un grave errore di Kempf ha spalancato la strada a Ekkelenkamp, che però, a tu per tu con il portiere, ha spedito il pallone fuori bersaglio. A seguire, una fase di circa dieci minuti di totale appannamento del Como, prima del risveglio attorno all’ora di gioco, segnato da una clamorosa traversa colpita da Douvikas da posizione favorevole.

Da lì in avanti il match ha progressivamente perso intensità. Obiettivo raggiunto: i lariani conquistano così i primi tre punti del 2026, anche senza Nico Paz, subentrato solo al 68′.

Leggi anche: Fabregas insultato dai senegalesi per l’infortunio di Diao, il tecnico: «Gli paghiamo lo stipendio, è giusto che giochi»