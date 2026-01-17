Ibrahimovic: «Dovevo finire un allenamento e avevo voglia di andare in bagno, così mi sono ca*ato addosso»

«Ho continuato a correre, mi sono fissato in testa che dovevo finire. Tutto quello che ho vissuto da giocatore mi ha formato anche come uomo. Vado avanti con quella mentalità».

Ospite del podcast (Ne)uspjeh prvaka, Zlatan Ibrahimovic ha svelato cosa gli è passato per la testa durante una sessione di recupero sul tapis roulant dopo un infortunio alle ginocchia.

L’aneddoto di Ibrahimovic mentre si allenava

Con un allenamento duro doveva andare in bagno; e Zlatan ha dichiarato:

«Dovevo finire un allenamento sul tapis roulant dopo che mi ero fatto male alle ginocchia. Sei volte due minuti di corsa veloce con tre secondi di pausa. Ero verso la fine, dovevo andare in bagno, ma non potevo fermarmi. Corro, corro, mi sono ca*ato addosso, ma ho continuato a correre, mi sono fissato in testa che dovevo finire. Se imbroglio, imbroglio me stesso. Perdo io, non tu».

Ibra si descrive come uno che non accetta la normalità:

«Tutto quello che ho vissuto da giocatore mi ha formato anche come uomo. Tutto ciò che ho imparato, che avevo intorno a me, mi hanno reso quello che sono oggi. Vado avanti con quella mentalità, con quella disciplina».