Hojlund: «Gennaio è stato impegnativo sia mentalmente che fisicamente. Per la squadra è stato difficile»

A Dazn: «Penso che io e Lukaku potremmo completarci bene in campo. Juve? non vediamo l'ora di andare lì e dimostrare quanto valiamo»

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Rasmus Hojlund ha parlato del momento del Napoli.

Le parole di Hojlund

Gennaio è stato ed è un mese molto intenso? Come si reagisce al pareggio di Copenaghen?

Gennaio è stato un mese impegnativo, ho giocato tanti minuti e il programma è stato impegnativo. Per la squadra è stato difficile a causa dei tanti infortuni. Ho giocato molto, non posso lamentarmi ma è stato difficile sia mentalmente che fisicamente. Siamo delusi dal pareggio di Copenaghen ma abbiamo ancora la possibilità di qualificarci e proveremo a farlo.

La partita con la Juve ha un sapore speciale. Che partita ti aspetti?

È una partita importante per entrambe. Abbiamo la possibilità di dimostrare che meritiamo la parte alta della classifica. La Juve sta facendo bene con Spalletti, non vediamo l’ora di andare lì e dimostrare quanto valiamo. All’andata fu una serata speciale, è sempre bello vincere contro la Juventus. È una partita speciale per tutti: club, tifoseria e giocatori.

Sulle parole di McTominay dopo il match contro l’Inter.

Ha ragione, non è una bella situazione. I giocatori che ci sono devono alzare l’asticella e io sono uno di quelli.

Da dove viene la tua mentalità?

Non sono sempre stato un talento purissimo. Ho dovuto lavorare molto di più rispetto agli altri: ecco perché non mollo mai. Non si è mai troppo bravi per smettere di crescere.

Conte ti ripete spesso che puoi diventare un top player?

Non spesso ma è bello sentirglielo dire nelle interviste. Cerco di imparare da lui, è incredibile e lo seguo con grande attenzione.

Soddisfatto dei tuoi numeri ?

Per un attaccante è importante fare gol, ma il mio obiettivo è vedere la squadra ai vertici della classifica. Se non dovessi più segnare ma vincere comunque un trofeo sarei contento.

Quanto è importante Lukaku per te? Ti piacerebbe giocare con lui?

Mi ha aiutato molto, abbiamo un buon rapporto e credo che potremmo completarci bene in campo. Ovviamente non spetta a me decidere ma quando mi viene chiesto se possiamo giocare insieme la risposta è si. È un ottimo calciatore e compagno

Sulle caption di Instagram

I social sono noiosi, cerco di divertirmi senza esagerare. A volte sono provocatorio e sfacciato ma seguo solo l’istinto.

Ti hanno già dato un soprannome nello spogliatoio?

No, ai compagni ho detto che possono semplicemente chiamarmi Ras. Mi piace, va bene così.