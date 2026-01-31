Gutierrez l’unica novità contro la Fiorentina, per il resto giocano sempre gli stessi

Conte ci riprova con Gutierrez. Sulla fascia al posto di Olivera, quindi a piede invertito. I primi due esperimenti, contro Copenaghen e Juventus, non sono andati benissimo. Oggi alle ore 18 il test contro la Fiorentina.

Scrive il Corriere dello Sport:

Conte ha deciso di apportare appena un accorgimento alla formazione che lancerà dal primo minuto all’assalto della quattordicesima vittoria in campionato, riproponendo Gutierrez a piede invertito a tutta fascia destra per la terza volta da Copenaghen. I primi due esperimenti, al Parken e con la Juventus, non hanno sortito grandi effetti, ma evidentemente la soluzione convince. Guti, numericamente, sostituirà Olivera.

Giovane sarà dunque un uomo in più. Anzi, l’unico uomo in più rispetto alla coppa: non recupera Rrahmani e neanche Mazzocchi. Otto gli assenti: i due difensori e poi Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Milinkovic-Savic, Neres e Politano. Ambrosino e Marianucci, invece, hanno chiuso la valigia e salutato tutti: l’attaccante andrà al Modena, il centrale al Torino. A conti fatti, il Napoli andrà in scena con un 3-4-2-1 che prevede Meret in porta; Di Lorenzo, Juan Jesus e Buongiorno nel tris difensivo; Gutierrez e Spinazzola rispettivamente a tutta fascia destra e sinistra, entrambi a piede invertito; Lobotka e McTominay reciteranno ancora nel tandem di centrocampo; Vergara ed Elmas saranno i trequartisti alle spalle di Hojlund.

Leggi anche: Gutierrez: «Gli allenamenti sono più intensi, sono migliorato e voglio imparare a giocare sull’altra fascia»