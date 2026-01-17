Grosso: «Una grandissima prestazione contro il Napoli, che rispetto a noi è di un’altra categoria»

A Dazn: «Il nostro obiettivo è la salvezza. La fiducia me la tengo stretta, so a che tipo di campionato andiamo incontro».

Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Napoli.

Le parole di Grosso

Meritavate qualcosa in più, cosa ha detto ai ragazzi?

«Per ora niente. Oggi abbiamo fatto una grandissima partita, peccato uscire con zero punti. Abbiamo risposto presente nonostante le difficoltà. Il campionato è difficile, arriviamo da sotto. Mi tengo stretta la prestazione, dobbiamo essere bravi a rifarla».

E’ stata la partita dove avete tirato di più e creato tante occasioni:

«La fiducia me la tengo stretta, so a che campionato andiamo incontro. Abbiamo fatto un girone d’andata strepitoso, le partite vanno analizzate singolarmente. Siamo mancati contro la Juve, ma le prestazioni ci sono sempre state».

Recuperi:

«Aspettiamo i ragazzi che non ci sono che per noi sono bravi. Io oggi mi tengo quelli che abbiamo, con le prestazioni di tutti e i margini di miglioramento. Ci auguriamo che torneranno presto tutti per cercare di raggiungere la salvezza».

L’obiettivo è solo la salvezza?

«Non ci portiamo troppo avanti. Intanto abbiamo chiaro il primo che vogliamo raggiungere. Il Napoli è di una categoria diversa, ma abbiamo fatto bene cercando di ottenere il massimo».