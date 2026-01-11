Allegri si gioca l’aggancio all’Inter con 6 cambi rispetto al Genoa: fuori Modric, Rabiot e Leao

A Firenze Max sceglie Fullkrug e Pulisic, a centrocampo Ricci e Jashari, pure il pupillo Bartesaghi in panchina. Il campo dirà se è un maestro della gestione della rosa o se è stata un'imprudenza

Dopo la gara difficile e controversa con il Genoa, Max Allegri e il suo Milan si presentano a un appuntamento che non possono fallire. A Firenze si giocano la possibilità di rosicchiare punti a una tra Inter e Napoli se non ad entrambe, essendoci lo scontro diretto questa sera a San Siro tra le due squadre. Allegri sceglie per ben 6 cambi rispetto alla gara contro De Rossi, pareggiata al 92esimo da Leao su colpo di testa.

Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Parisi; Dodò, Ndour, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. A disp.: Lezzerini, Christensen, Brescianini, Ranieri, Sohm, Nicolussi Caviglia, Solomon, Fazzini, Kospo, Fortini, Eddy, Piccoli. All. Vanoli.

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Ricci, Estupinan; Fullkrug, Pulisic. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Dutu, Athekame, Bartesaghi, Modric, Fofana, Rabiot, Leao, Nkunku. All. Massimiliano Allegri.

Vanoli inizia con Brescianini in panchina e con la solita coppia Gudmundsson-Kean davanti. Gosens sull’esterno sinistro e Dodò a destra, con Parisi che scende nei 3 dietro. Confermatissimo Fagioli che sta facendo ottime prestazioni nelle ultime giornate, sia contro la Lazio che nella gara precedente vinta al 90esimo con gol di Kean. Stranamente ancora in panchina Solomon, giocatore che l’ambiente di Firenze quasi non voleva.

Per Allegri altra storia: dentro Jashari, Fullkrug, Ricci. Il centrocampo è rivoluzionato clamorosamente: Modrid, Fofana e Rabiot (così come Leao e Bartesaghi) partono dalla panchina. Il solito mix di formazioni del toscano (lo ha sempre fatto, alla Juve per 30 giornate schierò in campo 30 undici differenti ndr). Evidentemente crede di sbloccarla nel secondo tempo.