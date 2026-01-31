Home » Il Campo » Calciomercato

È ufficiale Ngonge è un nuovo calciatore dell’Espanyol. Prestito fino a fine stagione

Il Napoli continua a collezionare uscite in attesa di acquistare per rafforzare la rosa

Ngonge Napoli

As Napoli 03/11/2024 - campionato di calcio serie A / Napoli-Atalanta / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Cyril Ngonge

Il Napoli continua a collezionare uscite in attesa di un colpo in entrata che le occorre per rafforzare la rosa falcidiata dagli infortuni. L’esterno belga, in prestito al Torino, non ha brillato in maglia granata ed ora è pronto a indossare la maglia dell’Espanyol.

È arrivata anche l’ufficialità, dopo la risoluzione del prestito con il Torino, Cyril Ngonge si è unito all’Espanyol. Arriva dal Napoli in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni.

“Cyril Ngonge (26/05/2000, Uccle, Bruxelles) giocherà per l’RCD Espanyol fino al termine della stagione, dopo l’accordo di prestito raggiunto tra l’SSC  Napoli e la squadra biancoblu. Ngonge arriva all’RCD Espanyol in prestito, anche se la squadra catalana si riserva un’opzione di acquisto non obbligatoria alla fine di questa stagione”.

 

Correlate