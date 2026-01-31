È ufficiale Ngonge è un nuovo calciatore dell’Espanyol. Prestito fino a fine stagione
Il Napoli continua a collezionare uscite in attesa di acquistare per rafforzare la rosa
Il Napoli continua a collezionare uscite in attesa di un colpo in entrata che le occorre per rafforzare la rosa falcidiata dagli infortuni. L’esterno belga, in prestito al Torino, non ha brillato in maglia granata ed ora è pronto a indossare la maglia dell’Espanyol.
“Cyril Ngonge (26/05/2000, Uccle, Bruxelles) giocherà per l’RCD Espanyol fino al termine della stagione, dopo l’accordo di prestito raggiunto tra l’SSC Napoli e la squadra biancoblu. Ngonge arriva all’RCD Espanyol in prestito, anche se la squadra catalana si riserva un’opzione di acquisto non obbligatoria alla fine di questa stagione”.