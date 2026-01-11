Di Lorenzo sulle proteste di Conte: «Non ho sentito le sue proteste, ma son cose che succedono in campo»

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro l’Inter

La conferenza Di Lorenzo

«Siamo sicuramente contenti perché abbiamo fatto una partita tosta e solida, accettando i duelli. La squadra ha fatto un’ottima partita. La squadra è andata sotto due volte ma è rimasta concentrata sullo schema della partita, quindi siamo contenti per questo pareggio perché è arrivato dopo due volte in svantaggio contro una grande squadra e in un grande stadio. Abbiamo mostrato carattere e questo è sicuramente positivo».

Sul rigore per l’Inter?

«Non commento l’operato dell’arbitro, abbiamo subito un rigore nel nostro momento migliore. Ma poi siamo stati premiati col gol del pareggio. Abbiamo cercato anche di vincere la partita, la nostra idea è sempre quella e dal campo c’era la sensazione che potevamo sfruttare degli episodi nel finale. E’ arrivato un pareggio ma ora pensiamo già alla prossima»

Sull’espulsione di Conte?

«Non ho sentito le sue proteste perché ero lontano ma son cose che succedono in campo: era una partita importante per noi, contro un avversario forte. Ci sono momenti di tensione durante la partita ma non è successo niente, pensiamo alla prossima: concentrati sul prossimo impegno, voltiamo pagina».

L’obiettivo?

«L’obiettivo ora è di migliorarci giorno dopo giorno, ora per la Champions abbiamo due partite dove dobbiamo fare del nostro meglio. Ogni partita anche in campionato è da affrontare nella maniera giusta, senza lasciar punti per strada. Vogliamo arrivare agli ultimi due mesi che siamo in corsa per il campionato, sarà combattuto fino alla fine ma vogliamo stare attaccati fino alla fine»