Di Lorenzo: «Il risultato non ci soddisfa»

Il capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro il Verona

Di Lorenzo a Dazn

«Positivo che abbiamo rimontato due gol, ma il risultato non ci soddisfa. Volevamo vincere la gara, ci dispiace e vedremo quello che non è andato bene. Abbiamo preso due gol evitabili. Pensiamo alla prossima subito. È stato un bel gol il mio, non sapevo fosse il ventesimo in Serie A. Dispiace per il risultato, volevamo partire con una vittoria davanti ai nostri tifosi. Sono contento per il gol, ma il risultato non ci soddisfa».

Sulla classifica

«Siamo tutte lì vicino, sicuramente sarà un campionato lottato fino alla fine, ogni punto è importante. Oggi la rimonta è stata buona per questo, sempre meglio fare punti che perdere. Nello scontro diretto a Milano cercheremo di fare la nostra partita».