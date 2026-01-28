Di Lorenzo: «Dispiace ma non l’abbiamo persa stasera, abbiamo sbagliato troppe partite»

Di Lorenzo a Prime dopo Napoli-Chelsea 2-3.

Di Lorenzo: «I tifosi sono sempre con noi, lo sapevamo, lo sappiamo. Dispiace ma non l’abbiamo persa stasera, abbiamo sbagliato troppe partite, abbiamo lasciato troppi punti e l’abbiamo pagata. Stasera abbiamo fatto un’ottima gara, peccato per il risultato».

Infortuni.

«Quelli ci sono da un po’, ci conviviamo, il gruppo sta dando tutto quello che ha, ogni tre giorni giocano sempre gli tessi, non è un alibi, è così. Speriamo che tornino al più presto. Si cerca di recuperare, l’importate è curarsi, l’alimentazione, il riposo. Rigiochiamo subito sabato, dobbiamo recuperare al meglio per affrontare la Fiorentina che è in salute».

«Vergara è un ragazzo che ha qualità. Tiene botta anche a livello fisico, ha queste opportunità anche per gli infortuni, deve sfruttarle al massimo, deve continuare a lavorare, tapparsi le orecchie e continuare a lavorare. Io tutto a posto».