Cuesta: «Turnover? Abbiamo tantissimi giocatori che hanno avuto tanta continuità durante il campionato»

L'allenatore del Parma a Dazn: «Il Maradona è uno stadio eccezionale, abbiamo voglia di punti e di una buona prestazione»

Ha parlato anche Carlos Cuesta, allenatore del Parma, alla viglia della partita contro il Napoli, prevista alle 18:30. Il Parma di fatto schiera la squadra B, gioca persino il portiere di riserva, non ci sono Pellegrino, Bernabé, Valeri. Ecco le parole di Cuesta:

«Il Maradona è uno stadio eccezionale, abbiamo voglia di punti e di una buona prestazione»

Le parole di Cuesta

Tanto turnover, è normale rotazione o è scelta mirata?

«Secondo me abbiamo tantissimi giocatori che hanno avuto tanta continuità durante il campionato, anche se magari contro il Lecce qualcuno di loro non era titolare. Allo stesso modo abbiamo preparato la partita al meglio come pensiamo che sarà e al contesto che troveremo».

Su Rinaldi (il portiere, ndr) e Cutrone:

«In entrambe le scelte abbiamo fatto quello che pensiamo sia giusto, hanno le caratteristiche giuste per aiutarci in questa partita e vogliamo sfruttarle»

Sugli esterni di oggi?

«Voi avete la capacità di fare grandi letture, quando lo vedrete capirete. Non lasciamo indizi all’avversario (ride ndr)»