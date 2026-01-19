Cornelius, ex di Atalanta e Parma, oggi al Copenaghen: «in Italia si è molto aggressivi nel recupero palla, in Danimarca è diverso»

L’attaccante del Copenhagen, Andreas Cornelius, che ha giocato in Serie A con Atalanta e Parma (in totale 16 gol in 78 partite), ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions contro il Napoli

Come ti senti?

«Bene, e spero che si veda in campo».

Il tuo rapporto con il calcio italiano?

«Lo seguo ancora, ho imparato tantissimo sia come uomo che come calciatore e credo che avrà sempre un’importanza speciale per me. Sarà bello ritrovarli domani».

Sull’importanza della partita.

«Affrontare il Napoli non è un derby, ma è una partita molto importante: so bene cosa ci aspetta».

Cosa dirai ai compagni in vista del match?

«Che dobbiamo centrare il risultato in Champions League. Ci siamo preparati bene e tatticamente sarà una bella sfida. Dovremo fare quello che ci chiede il nostro allenatore».

Cosa pensi di Hojlund?

«Viene utilizzato molto bene: ha caratteristiche fisiche particolari e, quando può sfruttare gli spazi, sa usare velocità e talento per andare in gol. Un attaccante deve farsi trovare nel posto giusto al momento giusto, e in questo periodo gli sta riuscendo tutto».

Le differenze tra il calcio italiano e quello danese?

«Credo che la principale sia l’intensità: in Italia si difende spesso uomo contro uomo e si è molto aggressivi nel recupero palla. Qui è diverso, molti club danesi giocano su campi più piccoli e, guardando le partite, l’impressione è che il gioco sia più fisico».