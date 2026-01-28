Conte: «Abbiamo tredici giocatori di movimento stasera. Ma siamo campioni d’Italia, non dimentichiamolo»

Antonio Conte ai microfoni di Prime Video prima di Napoli-Chelsea. Ci sono Marchisio, Llorente e Seedorf.

«Non è mai semplice quando arrivi a giocarti la qualificazione all’ultima giornata Abbiamo sprecato una chance importante a Copenaghen, noi oggi ce la vedremo contro una squadra molto molto forte, hanno vinto il Mondiale per club. Noi abbiamo tante assenze. L’ho detto ai ragazzi, dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo. Queste partite sono opportunità per misurarci contro squadre di questo livello. Dobbiamo dare tutto, dobbiamo uscire dal campo a testa alta, nella speranza che ci sia un buon risultato».

McTominay le ha giocate tutte, più dei portieri, va in campo anche in non perfette condizioni fisiche.

«Una situazione del genere non è capitata a nessuna squadra al mondo. Stasera abbiamo 13 giocatori di movimento compreso Lukaku che ha 15 minuti nelle gambe. Pensavamo che la situazione migliorasse e invece dopo l’Arabia Saudita è peggiorata: abbiamo perso Neres, Rrahmani, Politano. Dobbiamo affrontare queste situazioni con coraggio, voglia. Dobbiamo giocarci la partita senza pensare di metterci in difesa, aggredirli e cercheremo di farli male. Sappiamo benissimo il loro valore, vogliamo misurarci a questi livelli».

E poi siete campioni d’Italia.

«Noi siamo campioni d’Italia, non ce lo dobbiamo scordare»