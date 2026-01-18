Ci vorrebbe il Bologna di Italiano per ogni squadra in difficoltà, oggi è toccato alla Fiorentina

Ci vorrebbe il Bologna di Italiano per ogni squadra in difficoltà. Una sorta di jolly a disposizione di ciascuna delle restanti diciannove squadre. Oggi ne ha usufruito la Fiorentina che sta vivendo il lutto per la scomparsa del presidente Rocco Commisso e una situazione di classifica complessa. Oggi, prima del fischio d’inizio, la Fiorentina aveva 14 punti solo uno in più del Verona ultimo. È arrivato il fischio d’inizio di Doveri e i viola di Vanoli – senza Kean infortunato – hanno subito capito che il Bologna di Italiano era la squadra giusta per risollevare l’animo del club e dei tifosi.

Il primo tempo difensivo del Bologna è stato oltre l’inimmaginabile. Hanno subito un gol da primi giorni di scuola calcio dopo 17 minuti: una banale sovrapposizione sulla destra, Dodò va sul fondo, passaggio all’indietro e gol di Ndour. La rete viene annullata per fuorigioco all’inizio dell’azione. Ti aspetti che allora i rossoblù imparino la lezione. Neanche per la testa. Due minuti e subiscono il gol del vantaggio viola. Da Mandragora che in area arriva e mette in rete facile facile un cross di Gudmundsson. La Fiorentina per tutto il primo tempo entra nella difesa del Bologna come un coltello nel burro. Saremo noi vintage ma fatichiamo a comprendere come possa piacere il calcio di Italiano. Gudmundsson non si divertiva così da quando giocava al parco in Islanda. Persino Piccoli – che quest’anno sta vivendo una stagione a dir poco complessa con i tifosi della Fiorentina – ci sguazzava. Proprio Piccoli nel finale di tempo segna al termine di un’altra azione flipper, ancora una volta la Viola prende in velocità gli avversari. Nella ripresa, il Bologna un po’ reagisce. Italiano al 46esimo ne cambia quattro: dentro Fabbian, Zortea, Moro e Rowe. Ma il gol del 2-1 arriva solo al minuto 88. C’è stato anche un palo di Rowe al minuto 85.

La Fiorentina sale a 17 punti, per ora raggiunge il Lecce al terzultimo posto. E ringrazia il Bologna di Italiano ma non è possibile affrontarlo ogni domenica.